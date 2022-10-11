Son dakika haberi | Bolu'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Mudurnu İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında Mudurnu düzenlenen tatbikat öncesi hastane personeline eğitim verildi.

Ardından tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Yangın alarmı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Hastane personeli ile hastaların tahliyesinin ardından yangına müdahale edildi. Yaralanarak bina içinde mahsur kalan 4 kişi ise ekiplerce kurtarıldı.

Daha sonra hastane bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, hastane personeli tarafından yangın söndürme cihazıyla söndürüldü.

Tatbikatın ardından bir değerlendire toplantısı yapan AFAD Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sarıdoğan, bu tarz afetlerde yapılması gerekenlerin öneminden bahsetti.

Her zaman her şeye hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Sarıdoğan, gerek iş yerleri gerekse de evlerde alınması gereken tedbirleri anlattı.

Sarıdoğan, katılımcıları AFAD tarafından hazırlanan ve afet durumlarında kullanılması gereken "AFAD Acil Mobil Uygulaması" hakkında da bilgilendirerek, herkesin bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirmesini istedi.