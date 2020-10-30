Son dakika haberi... Bolu'da yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye yeni evini teslim edildi - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 çocuğunu kaybeden Bekil ailesine Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan evleri teslim edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpağut köyünde geçtiğimiz Temmuz ayında Cemal Bekil ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin arasında kalan Cemal Bekil'in 2 çocuğu hayatını kaybetti. Yangının ardından Bekil ailesini ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ailenin mağduriyetini gidereceklerini söylemişti. Özcan'ın talimatı üzerine inşaatına başlanılan yeni ev tamamlanarak Bekil ailesine teslim edildi. Yeni yapılan evde incelemelerde bulunmak ve acılı aileyi ziyaret etmek amacıyla Alpağut Köyü'ne giden Başkan Özcan, 'Giden canları tabi ki geri getiremeyiz ama o gün de Cemal Bey'e söylediğim gibi ev ile ilgili mağduriyeti bir an önce gidereceğiz demiştik, Allah bize nasip etti ve biz de üzerimize düşeni yapabildik" dedi.

"Allah bize nasip etti ve Bekil ailesine yeni bir ev yapabildik"

Özcan, "14 Temmuz'da burada çok acı bir olay yaşanmıştı. İki kardeşimizi de kaybettik burada çıkan yangında. Sonrasında biz buraya geldik ve dedik ki gideni geri getiremeyiz ama ev ile ilgili mağduriyeti hep birlikte gidereceğiz ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız demiştik. Allah nasip etti ve biz üzerimize düşeni yaptık. Bugün de bu ev tamamlanmak üzere, sadece laminantları kaldı ve zannediyorum 10 gün içerisinde Cemal Bey ailesi ile birlikte burada huzur içerisinde yaşayacaklar. Bu konuda destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - BOLU