Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika

Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

29.12.2020 13:23

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak." dedi.

Ümit, valilikte düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirlerinin zorunluluk olduğunu, bu sayede ülke genelinde vaka sayılarında büyük oranda düşüş yaşandığını söyledi.

Yılbaşının ciddi handikap olarak durduğunu vurgulayan Ümit, "Bu handikaba, bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülke ve ilimiz genelinde gerekli tedbirler alındı. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1008 personel iş başında olacak." dedi.

"Yılbaşında toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor"

Ümit, yeni yıl öncesi uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tam anlamıyla uygulanacağını vurgulayarak, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Her şeyden önce sağlık gerektiğini her zaman söylüyor ve vurguluyoruz. Yarınların daha güzel ve huzurlu olması için mutlaka bugünü sıkı tutmamız gerekiyor. Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerek. En çok bulaşma noktalarından biri, ev ziyaretleri ve toplu alanlardır. Maske, mesafe ve hijyen şartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden dikkatli olmamız gerek."

Kısıtlama günlerinde ciddi trafik denetlemesi yapılacağını bildiren Ümit, "Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tedbirler her platformda, otellerde, yollarda, sokaklarda ve caddelerde uygulanacak. Kurallara uymayanlara yasal müeyyide uygulanacak." dedi.

Vali Ahmet Ümit, villa, dağ ve yayla evi gibi alanlarda yapılması düşünülen eğlencelerle ilgili de takiplerin sürdüğüne dikkati çekerek, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak. Mutlaka yasal tedbirler orada alınır ve uygulanır. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Dikkat ederseniz denetimlerde jandarma ekiplerimizin sayısı daha fazla." ifadelerini kullandı.

Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika


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