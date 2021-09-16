Son dakika haber... Bolu Dağı'nda peş peşe kazalar ucuz atlatıldı - Son Dakika

Sağanak yağış ile birlikte kayganlaşan Bolu Dağı'nda meydana gelen 3 farklı kaza, maddi hasar ile atlatıldı. Polis ekipleri, sürücülere yağışlı havalarda daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kazalar D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte kayganlaşan yolda ilk kaza Bakacak mevkisinde meydana geldi. Düzce'den Bolu istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında uyarı levhalarına çarparak takla attı. Kaza maddi hasar ile atlatılırken ikinci kaza ise Bolu İl Sınırında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sulama kanalına uçtu. Kazda otomobil içerisinde bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Üçüncü kaza ise Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan kamyonet bariyerlere çarpmasının ardından devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yetkililer sürücülere yağışlı havalarda daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini belirtti.

(Enes Bektaş-İHA)