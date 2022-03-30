Son dakika haberi: Bolu'daki cinsel istismar davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bolu'daki cinsel istismar davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası

30.03.2022 18:12
Son dakika haberi: Bolu'daki cinsel istismar davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup video kaydı yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 14 yıl 15 ay 10 gün, diğeri 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup video kaydı yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 14 yıl 15 ay 10 gün, diğeri 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "nitelikli cinsel istismar", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla dava açılan tutuksuz sanıklar S.Y. (21), S.M. (21) ve A.A. (20) ile 2015 yılında cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen E.B. (19) katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Taraf avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.M'ye "nitelikli cinsel istismar", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 14 yıl 15 ay 10 gün, S.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

S.Y'yi "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da hapis cezasına çarptıran heyet, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, tehdit suçundan da beraatını kararlaştırdı.

Diğer sanık A.A. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bolu'daki cinsel istismar davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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