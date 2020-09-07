Son dakika haberi! Bolu'daki trafik kazaları kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bolu'daki trafik kazaları kamerada Bolu'da, trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Bolu'da, D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Bolu'daki trafik kazaları kamerada Bolu'da, trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Bolu'da, Temmuz ayı içerisinde D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen 3 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntülerinde sürücülerin kurallara uymayarak kazalara sebebiyet verdikleri görüldü. D-100 Karayolu'nda tır ile cipin karıştığı trafik kazasında, seyir halindeyken yaya geçidinde yavaşlayan cipe arkadan gelen tırın çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Borazanlar mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen kazada ise, minibüsün kavşaktan döndüğü sırada hızla gelen otomobilin minibüse çarptıktan sonra yön tabelalarına vurarak durabildiği görüldü.

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