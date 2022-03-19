Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var

19.03.2022 15:30

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var

BOLU - TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Çok sayıda araç kazaya karışırken, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine Haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kaya karışırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var

YORUMLAR
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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