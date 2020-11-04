Son dakika haberi! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "ev ziyaretlerine ara verin" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "ev ziyaretlerine ara verin" çağrısı

04.11.2020 16:03
Son dakika haberi! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten

Son dakika habere göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerine ara verilmesi ve aile fertleri dışında kimseyle temas kurulmaması çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerine ara verilmesi ve aile fertleri dışında kimseyle temas kurulmaması çağrısında bulundu.

Vali Ümit, İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ümit, paylaşımında, koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla il genelinde bugünden itibaren, evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın lokanta, restoran, pastane, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, çay ocakları, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, nikah ve düğün salonları, halı saha, spor salonları, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları ile yüzme havuzu, hamam gibi yerlerin saat 22.00'de kapatılacağını bildirdi.

Ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunan Ümit, "Fert ve toplum sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması, mecburiyetler dışında ev ziyaretlerine ara verilmesi, aile fertlerinin dışında kimseyle temas kurulmaması önemle rica olunur." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya, Evlilik, Düğün, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı - Son Dakika


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