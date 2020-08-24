Son dakika haberi: Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda - Son Dakika

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede 140, evlerde ise 1619 kişinin izolasyon altında bulunduğunu, hastanede yatan hastalardan 15'inin entübe, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Bolu Valisi Ümit, kentte koronavirüs vakalarıyla ilgili son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 140 tane hastamız, hastanede yatıyor. Bunların hepsi pozitif vaka değil. Hastanede yatanlardan 90 pozitif vakamız var. 50 küsur de sonuçları beklenen hastamız var. Hepsine şifa diliyorum. Maalesef bazı vatandaşlarımızı da kaybettik. Çok ciddi olayla karşı karşıyayız. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muzun da görüşlerini, önerilerini göz önünde bulundurarak birtakım tedbirleri yeniden belirledik. Bunlar her şeyden önce toplu etkinliklere yönelik aldığımız tedbirlerdir. Bundan sonra kısacası denetimler çok güçlü, etkin ve detaylı olacak" diye konuştu.

Vali Ümit, 1619 kişiye yönelik izolasyon kararı olduğunu belirterek, "Bugün 15 entübe hastamız var. Yoğun bakımda 4 hastamız var. Bunlar önemli şeyler. Toplam pozitif vaka sayısı o kadar önemli değildir, önemli olan hiç olmamasıdır. Önemli olan hiç olmayacak şekilde tedbir almamızdır. Mühim olan elimizdeki hastalara ve onların sağlıklarına yönelmemizdir" dedi. Kentte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğu öğrenildi.