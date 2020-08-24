Son dakika haberi: Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda - Son Dakika

Son dakika haberi: Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda

Son dakika haberine göre BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede 140, evlerde ise 1619 kişinin izolasyon altında bulunduğunu, hastanede yatan hastalardan 15'inin entübe, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Son dakika haberi: Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda, System.String[]

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede 140, evlerde ise 1619 kişinin izolasyon altında bulunduğunu, hastanede yatan hastalardan 15'inin entübe, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Bolu Valisi Ümit, kentte koronavirüs vakalarıyla ilgili son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 140 tane hastamız, hastanede yatıyor. Bunların hepsi pozitif vaka değil. Hastanede yatanlardan 90 pozitif vakamız var. 50 küsur de sonuçları beklenen hastamız var. Hepsine şifa diliyorum. Maalesef bazı vatandaşlarımızı da kaybettik. Çok ciddi olayla karşı karşıyayız. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muzun da görüşlerini, önerilerini göz önünde bulundurarak birtakım tedbirleri yeniden belirledik. Bunlar her şeyden önce toplu etkinliklere yönelik aldığımız tedbirlerdir. Bundan sonra kısacası denetimler çok güçlü, etkin ve detaylı olacak" diye konuştu.

Vali Ümit, 1619 kişiye yönelik izolasyon kararı olduğunu belirterek, "Bugün 15 entübe hastamız var. Yoğun bakımda 4 hastamız var. Bunlar önemli şeyler. Toplam pozitif vaka sayısı o kadar önemli değildir, önemli olan hiç olmamasıdır. Önemli olan hiç olmayacak şekilde tedbir almamızdır. Mühim olan elimizdeki hastalara ve onların sağlıklarına yönelmemizdir" dedi. Kentte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğu öğrenildi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 14:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos transferini bitirdi İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı         
15:40
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü         
15:37
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı         
14:15
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var         
08:53
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü         
07:49
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 20:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei