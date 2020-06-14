Son dakika haberi | Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberi | Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika habere göre Boluspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Boluspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Boluspor, hazırlıklarını Karaçayır Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar günü tek antrenmanla geçirirken, sakatlıkları bulunan Gökhan Sazdağı ve Poepon çalışmalara katılamadı. Yapılan antrenmanda kırmızı beyazlılar Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde 5'e 2 pas çalışması ve taktik oyunları gerçekleştirdi. Antrenman streching ile sona erdi. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 06:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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