Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika

Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi.Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gidecek bir TIR'ı durdurdu. İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu beyan edilen TIR'da yapılan aramada 25 kiloluk çuvallar içinde 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi. Bomba yapımında kullanıldığı belirtilen potasyum nitrata el koyan ekipler, TIR'da bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.



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