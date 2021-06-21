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Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor

21.06.2021 12:59
Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle online eğitim verilen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklı Engelliler Sarayı kursiyerleri, boncuk dizimi ile hem motor becerilerini geliştiriyor hem de rehabilite oluyor.

Kovid-19 nedeniyle online eğitim verilen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklı Engelliler Sarayı kursiyerleri, boncuk dizimi ile hem motor becerilerini geliştiriyor hem de rehabilite oluyor. Çocuklarının yanında derslere katılan anneler de öğrendikleriyle evlerinde boncuk dizme işi yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

2020 yılı mart ayında koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermesiyle Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yüz yüze eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Engellilerin sosyal hayattan kopmamaları ve eğitimlerinden geri kalmamaları için de online eğitim başlatılmıştı. Normalleşme dönemlerinde engel oranı düşük olan kursiyerler için mesafeli şekilde yüz yüze eğitimler yapılırken riskli grupta olanlar için internet üzerinden eğitimler hala devam ediyor.

EKRAN BAŞINDA EĞİTİME DEVAM

Eğitim programında engelli eğitmenlerinin yanında konuk olan uzmanlar da kendi branşları üzerine sunumlar yaptı. Diksiyondan el becerilerine kadar çok sayıda kursun yer aldığı programda en dikkat çeken ise boncuk dizim dersi oldu. Ekran başına geçen kursiyerler, öğretmenlerinin anlattıkları doğrultusunda Bağcılar Belediyesi'nin kendilerine temin ettiği boncukları dizmeye çalıştı. Derslerde çocuklarını yalnız bırakmayan anneler de boncuk dizmeyi öğrendi. Eğitim sayesinde engelliler ince motor becerilerini geliştirip rehabilite olurken anneler de öğrendikleriyle evde boncuk dizme ve takı tasarım yaparak ek gelir sağlıyor.

HERHANGİ BİR EKSİKLERİ YOK

Salgına rağmen eğitim hizmetinin ara vermeden sürdürüldüğünü ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelliler Sarayımıza gelemeyen ya da şehir dışına çıkan öğrencilerimizle online olarak irtibatımızı devam ettiriyoruz. Belki fiziksel olarak uzaktalar ama bir eksikleri yok. Ayrıca annelerin de bu eğitimden yararlanmaları ve istihdam kapısı oluşturmaları bizi sevindirdi" dedi.


Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor
Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor
Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Boncuk dizerek engelliler rehabilite oluyor, anneleri para kazanıyor - Son Dakika


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