Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü çevresinde mangal ve ateş yakılması yasaklandı

Taşova Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Borabay Gölü ve çevresinde koronavirüs salgını ve orman yangını konusunda tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, risklerin azaltılmasının hedeflendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kovid -19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak, ayrıca çıkması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi bakımından Borabay Gölü ve çevresinde mangal ve ateş yakılmasının yasaklanmasına, ziyaretçi yoğunluğunun azaltılması yönünde tedbirler alınmasına, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 284, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir."