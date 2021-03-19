Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti

19.03.2021 01:19

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, ağırladığı göçmenler dolayısıyla Türkiye'ye yardım etmek zorunda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, ağırladığı göçmenler dolayısıyla Türkiye'ye yardım etmek zorunda olduğunu söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan Borrell, AB'nin, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Operasyonu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Borrell, burada düzenlediği basın toplantısında, ziyaretinin Libya'daki olumlu gelişmelerin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

İrini Operasyonu'nun bugün birinci yılını tamamladığına dikkati çeken Borrell, "İrini Operasyonu'nun pandemi gibi zorluklara rağmen somut sonuçlar elde ederek başarıya ulaştığını söylemekten gurur duyuyorum. Burayı ziyaret etmekten onur duydum. İtalya'ya bu operasyonun komuta merkezine yaptığı ev sahipliğinden dolayı oynadığı önemli rolden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

İrini Operasyonu'nun sadece deniz operasyonu olmadığını dile getiren Borrell, "Aynı zamanda gökyüzünde de gözleri vardı. Libya'ya askeri kargo taşıdığından şüphelenilen 25 limanı, 15 havalimanının pistlerini ve 200 uçuşu izledik. 2 bin 300 gemi incelendi, 8 gemide denetim yapıldı." ifadelerini kullandı.

Libyalıların en sonunda barış ve istikrar yoluna devam etme kararı aldığını belirten Borrell, yabancı paralı askerlerin de bu ülkeden çıkması gerektiğini ancak "ne yazık ki bunun hemen yarın gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

AB yetkilisi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını hatırlatarak, "Herkesin BM'nin uyguladığı silah ambargosuna saygı duyması çok önemli." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatı

Borrell, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatına yönelik bir soruya "Bu AB ve Türkiye arasındaki anlaşmayla yasa dışı göç durdu ve pek çok hayat kurtuldu. Bu anlaşma halen geçerlidir ve uygulamaya devam edilmelidir." yanıtını verdi.

Bu yıl da anlaşma ve nasıl bir finansmanın sağlanacağı konusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Borrell, Türkiye'nin, konseyin gelecek toplantısında göç konusu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle gündemlerinde olduğunu ve bu konuda konseye sunulmak üzere rapor hazırladığını bildirdi.

Türkiye'nin ağırladığı göçmenlere dikkati çeken Borrell, "AB'nin göçmenlere yönelik bu çabaları keseceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye, 4 milyondan fazla insanı ağırlıyor ve AB bunun için Türkiye'ye yardım etmek, bu insanların temsil ettiği yükü desteklemek zorundadır." ifadesini kullandı.

Josep Borrell, AB'nin bu anlaşma çerçevesinde sağladığı finansmanın büyük bölümünün Türk hükümetine değil doğrudan göçmenlere gittiğini söyledi.

AB'nin Libya'da ateşkesi denetleyip denetlemeyeceğinin sorulması üzerine Borrell, buna AB'nin karar veremeyeceğini ancak BM'nin talebi olması halinde ateşkesi izlemeyi değerlendirebileceklerini ifade etti.

"Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz"

Josep Borrell, karargah ziyaretinden önce İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bakanlıkta görüştü.

İkili görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Borrell, gelecek pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ele alacaklarını belirtti ve "Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz." dedi.

Di Maio da Türkiye ile ilişkileri AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ve sonrasında AB Konseyi'nde ele alacaklarını, ilişkilerde diyaloğun sürmesi ve olumlu gündem inşa edilmesinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İtalyan bakan, Avrupalı ortaklarına karşı tek taraflı provokasyona karşı olduklarını ifade etti.

Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti
Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti
Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti
Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti

Avrupa Birliği, Türkiye, Silah, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Borell, İrini Operasyonu karargahını ziyaret etti - Son Dakika


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