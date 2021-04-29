Bornova'da müstakil evde yangın; 1 yaralı - Son Dakika

Bornova'da müstakil evde yangın: 1 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde tek katlı müstakil bir ev alev alev yandı. Yangın nedeniyle bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Çınar Mahallesi 5023 sokaktaki müstakil bir evde çıktı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Coşkun Çolak'ın oturduğu evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti bir yandan da Çolak'ı dışarı çıkardı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Çolak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada alevler evin tamamına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.