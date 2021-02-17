Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 artışla 1.550,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.550,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,78 ile turizm oldu.

Dün, 1.575 seviyelerinden gelen satış baskısıyla 1.522'ye kadar BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 1.542,82 puandan tamamladı.

Analistler, emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskıları artırabileceği ve dünya genelinde beklentilerden önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlanmaya çalışıldığını, bu nedenle oynaklığın arttığını söyledi.

ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının öneminin arttığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.