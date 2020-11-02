Son dakika haberi! Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Borsa haftaya yükselişle başladı

02.11.2020 10:01
Son dakika haberi! Borsa haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 1.119,72 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 1.119,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 7,35 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 1.119,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile orman, kağıt, basım olurken, tek gerileyen yüzde 0,10 ile spor oldu.

Geçen hafta yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve azalan küresel risk iştahı ile negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,57 değer kaybetti. Cuma günü 1,30 düşüşle günü 1.112,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece ekimi de bir önceki ay kapanışına göre yüzde 2,87 azalışla tamamladı.

Analistler, ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre Demokrat Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde bulunduğunu kaydetti.

Yeni haftada haber ve veri gündeminin yoğun olduğunu anımsatan analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yarın yurt içinde enflasyon, perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ile cuma günü yayımlanacak ABD'nin ekim ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, döviz kurları, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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