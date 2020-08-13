Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,81 3,02 -6,95 Türk Traktör 96,00 103,00 -6,80 Borusan Mannesmann 12,52 13,19 -5,08 İpek Doğal Enerji 11,32 11,92 -5,03 Migros Ticaret 38,40 40,40 -4,95 Doğuş Otomotiv 16,01 16,83 -4,87 Akçansa 12,46 13,08 -4,74 Türk Telekom 7,28 7,63 -4,59 Özak GMYO 3,88 4,05 -4,20 MLP Sağlık 17,10 17,84 -4,15 TAV Havalimanları 16,93 17,65 -4,08 Gözde Girişim 5,00 5,21 -4,03 Odaş Elektrik 2,43 2,53 -3,95 Net Holding 2,24 2,33 -3,86 Albaraka Türk 1,50 1,56 -3,85 Tofaş Oto. Fab. 22,02 22,90 -3,84 Şişe Cam 6,00 6,23 -3,69 Karel Elektronik 16,28 16,90 -3,67 Anadolu Grubu Holding 17,20 17,84 -3,59 Yataş 7,86 8,15 -3,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)