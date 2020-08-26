Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 15,13 16,10 -6,02 Brisa 11,95 12,32 -3,00 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|15,13
|16,10
|-6,02
|Brisa
|11,95
|12,32
|-3,00
|Petkim
|4,03
|4,11
|-1,95
|Coca Cola İçecek
|42,70
|43,48
|-1,79
|Ford Otosan
|85,95
|87,40
|-1,66
|Enerjisa Enerji
|8,15
|8,28
|-1,57
|Türk Hava Yolları
|11,03
|11,20
|-1,52
|Çelebi
|72,50
|73,50
|-1,36
|Aksa
|6,73
|6,82
|-1,32
|Migros Ticaret
|38,46
|38,90
|-1,13
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,88
|-1,06
|TAV Havalimanları
|15,91
|16,07
|-1,00
|Türk Traktör
|87,05
|87,90
|-0,97
|Mavi Giyim
|38,16
|38,50
|-0,88
|Ülker Bisküvi
|22,80
|23,00
|-0,87
|Klimasan Klima
|13,17
|13,28
|-0,83
|Alarko GMYO
|14,49
|14,60
|-0,75
|Kartonsan
|599,70
|604,20
|-0,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|6,85
|-0,73
|Tüpraş
|82,25
|82,85
|-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 19:19
Kaynak: AA
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