Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 15,13 16,10 -6,02 Brisa 11,95 12,32 -3,00 Petkim 4,03 4,11 -1,95 Coca Cola İçecek 42,70 43,48 -1,79 Ford Otosan 85,95 87,40 -1,66 Enerjisa Enerji 8,15 8,28 -1,57 Türk Hava Yolları 11,03 11,20 -1,52 Çelebi 72,50 73,50 -1,36 Aksa 6,73 6,82 -1,32 Migros Ticaret 38,46 38,90 -1,13 Emlak Konut GMYO 1,86 1,88 -1,06 TAV Havalimanları 15,91 16,07 -1,00 Türk Traktör 87,05 87,90 -0,97 Mavi Giyim 38,16 38,50 -0,88 Ülker Bisküvi 22,80 23,00 -0,87 Klimasan Klima 13,17 13,28 -0,83 Alarko GMYO 14,49 14,60 -0,75 Kartonsan 599,70 604,20 -0,74 İskenderun Demir Çelik 6,80 6,85 -0,73 Tüpraş 82,25 82,85 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)