Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 34,80 36,64 -5,02 Netaş Telekomünikasyon 21,58 22,70 -4,93 Alkim Kimya 13,87 14,50 -4,34 Net Holding 2,53 2,63 -3,80 Tümosan Motor ve Traktör 9,20 9,45 -2,65 Pınar Süt 21,50 22,08 -2,63 ASELSAN 18,10 18,56 -2,48 Odaş Elektrik 3,15 3,23 -2,48 Aksa Enerji 6,50 6,66 -2,40 MLP Sağlık 16,94 17,35 -2,36 Bagfaş 18,05 18,48 -2,33 Hektaş 13,27 13,57 -2,21 Koza Madencilik 13,28 13,58 -2,21 Türk Telekom 7,12 7,28 -2,20 Alarko Holding 5,85 5,98 -2,17 Anadolu Grubu Holding 19,27 19,69 -2,13 Migros Ticaret 41,20 42,00 -1,90 Pınar Et ve Un 24,20 24,66 -1,87 T.S.K.B. 1,09 1,11 -1,80 Otokar 141,50 143,90 -1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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