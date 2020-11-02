Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,71 1,81 -5,52 ARD Bilişim Teknolojileri 34,02 35,40 -3,90 Net Holding 3,03 3,11 -2,57 Arçelik 26,30 26,88 -2,16 Pınar Et ve Un 24,02 24,50 -1,96 Mavi Giyim 37,12 37,70 -1,54 Türk Traktör 111,20 112,80 -1,42 Kerevitaş Gıda 6,37 6,43 -0,93 Sasa Polyester 15,17 15,30 -0,85 Vestel 16,44 16,57 -0,78 Albaraka Türk 1,61 1,62 -0,62 İş GMYO 1,89 1,90 -0,53 Akçansa 12,47 12,52 -0,40 Petkim 4,10 4,11 -0,24 Logo Yazılım 92,65 92,85 -0,22 Aksa Enerji 6,16 6,17 -0,16 Enka İnşaat 7,20 7,21 -0,14 Oyak Çimento 7,33 7,34 -0,14 Aygaz 10,55 10,56 -0,09 Şok Marketler 11,33 11,34 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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