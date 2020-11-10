Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,58
|33,76
|-9,42
|Turkcell
|15,38
|16,36
|-5,99
|Bagfaş
|17,43
|18,19
|-4,18
|Kartonsan
|2.068,10
|2.150,00
|-3,81
|Enka İnşaat
|7,43
|7,68
|-3,26
|İndeks Bilgisayar
|16,95
|17,50
|-3,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,00
|35,02
|-2,91
|Şekerbank
|1,48
|1,52
|-2,63
|Gözde Girişim
|6,70
|6,87
|-2,47
|Ülker Bisküvi
|22,06
|22,56
|-2,22
|Ford Otosan
|117,30
|119,80
|-2,09
|Bim Mağazalar
|69,00
|70,40
|-1,99
|Koza Altın
|76,85
|78,20
|-1,73
|GSD Holding
|2,29
|2,33
|-1,72
|Oyak Çimento
|8,05
|8,19
|-1,71
|Logo Yazılım
|98,60
|100,30
|-1,69
|Şok Marketler
|11,39
|11,58
|-1,64
|Türk Traktör
|128,70
|130,60
|-1,45
|Arçelik
|27,90
|28,20
|-1,06
|Koza Madencilik
|12,54
|12,66
|-0,95
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi