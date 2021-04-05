Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,39 4,49 -2,23 Albaraka Türk 1,77 1,81 -2,21 Konya Çimento 1.133,50 1.157,00 -2,03 Karsan Otomotiv 4,09 4,16 -1,68 Kartonsan 68,80 69,95 -1,64 Vestel 36,20 36,80 -1,63 Selçuk Ecza Deposu 10,50 10,66 -1,50 Alarko GMYO 26,30 26,70 -1,50 İhlas Holding 0,73 0,74 -1,35 Alkim Kimya 18,35 18,59 -1,29 Deva Holding 31,82 32,14 -1,00 Brisa 28,46 28,72 -0,91 Bim Mağazalar 70,45 71,00 -0,77 Çemaş Döküm 1,31 1,32 -0,76 Mavi Giyim 47,32 47,68 -0,76 Migros Ticaret 38,00 38,28 -0,73 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 24,90 -0,72 Borusan Mannesmann 28,12 28,32 -0,71 Ege Endüstri 1.610,70 1.620,00 -0,57 Kerevitaş Gıda 5,83 5,86 -0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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