Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,35 3,68 -8,97 Fenerbahçe Futbol 29,00 30,64 -5,35 Jantsa Jant Sanayi 712,40 741,90 -3,98 Torunlar GMYO 3,73 3,85 -3,12 İş GMYO 1,93 1,99 -3,02 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,30 1,34 -2,99 İş Bankası (C) 4,91 5,03 -2,39 Vestel 32,70 33,46 -2,27 Yapı ve Kredi Bankası 2,16 2,21 -2,26 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,79 12,06 -2,24 Türk Hava Yolları 11,65 11,90 -2,10 Arçelik 31,56 32,20 -1,99 Koç Holding 18,18 18,54 -1,94 Pegasus 67,10 68,40 -1,90 Zorlu Enerji 2,10 2,14 -1,87 Kardemir (D) 7,44 7,58 -1,85 Aksa 15,11 15,39 -1,82 Tukaş 7,70 7,83 -1,66 Akbank 4,97 5,05 -1,58 İhlas Holding 0,64 0,65 -1,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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