Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,35
|3,68
|-8,97
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|30,64
|-5,35
|Jantsa Jant Sanayi
|712,40
|741,90
|-3,98
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,85
|-3,12
|İş GMYO
|1,93
|1,99
|-3,02
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,30
|1,34
|-2,99
|İş Bankası (C)
|4,91
|5,03
|-2,39
|Vestel
|32,70
|33,46
|-2,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,16
|2,21
|-2,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,79
|12,06
|-2,24
|Türk Hava Yolları
|11,65
|11,90
|-2,10
|Arçelik
|31,56
|32,20
|-1,99
|Koç Holding
|18,18
|18,54
|-1,94
|Pegasus
|67,10
|68,40
|-1,90
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,14
|-1,87
|Kardemir (D)
|7,44
|7,58
|-1,85
|Aksa
|15,11
|15,39
|-1,82
|Tukaş
|7,70
|7,83
|-1,66
|Akbank
|4,97
|5,05
|-1,58
|İhlas Holding
|0,64
|0,65
|-1,54
Kaynak: AA
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