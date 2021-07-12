Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 23,80 25,30 -5,92 Parsan 26,74 28,14 -4,98 Karsan Otomotiv 3,65 3,84 -4,95 Jantsa Jant Sanayi 71,70 75,10 -4,53 SASA Polyester 26,46 27,68 -4,41 Ege Gübre 165,40 173,00 -4,39 Eczacıbaşı Yatırım 36,64 38,26 -4,23 Nuh Çimento 37,96 39,58 -4,09 Kerevitaş Gıda 4,25 4,43 -4,06 Gübre Fabrikaları 48,98 50,90 -3,77 Zorlu Enerji 1,80 1,87 -3,74 İpek Doğal Enerji 11,07 11,49 -3,66 Borusan Yat.ırım Pazarlama 275,50 285,20 -3,40 İş Yatırım Menkul Değerler 13,24 13,70 -3,36 Koza Altın 104,80 108,40 -3,32 Otokar 267,90 277,10 -3,32 Aksa Enerji 11,41 11,80 -3,31 Ege Endüstri 1.218,70 1.260,00 -3,28 Tekfen Holding 14,49 14,98 -3,27 Vestel 30,32 31,34 -3,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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