Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 21,92 22,88 -4,20 Zorlu Enerji 1,76 1,82 -3,30 Vestel Beyaz Eşya 45,68 47,00 -2,81 Selçuk Ecza Deposu 8,25 8,45 -2,37 Çemaş Döküm 1,18 1,20 -1,67 Gübre Fabrik. 49,04 49,80 -1,53 Gözde Girişim 5,23 5,31 -1,51 Ülker Bisküvi 19,72 20,02 -1,50 Sasa Polyester 29,10 29,54 -1,49 Logo Yazılım 36,80 37,30 -1,34 Torunlar GMYO 3,30 3,34 -1,20 TAV Havalimanları 22,58 22,82 -1,05 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,99 -1,01 Parsan 27,78 28,06 -1,00 Enka İnşaat 9,25 9,34 -0,96 Vestel 31,58 31,88 -0,94 Anadolu Efes 21,90 22,08 -0,82 T.S.K.B. 1,22 1,23 -0,81 Konya Çimento 895,00 902,20 -0,80 Akbank 5,10 5,14 -0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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