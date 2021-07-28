Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|21,92
|22,88
|-4,20
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,82
|-3,30
|Vestel Beyaz Eşya
|45,68
|47,00
|-2,81
|Selçuk Ecza Deposu
|8,25
|8,45
|-2,37
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,20
|-1,67
|Gübre Fabrik.
|49,04
|49,80
|-1,53
|Gözde Girişim
|5,23
|5,31
|-1,51
|Ülker Bisküvi
|19,72
|20,02
|-1,50
|Sasa Polyester
|29,10
|29,54
|-1,49
|Logo Yazılım
|36,80
|37,30
|-1,34
|Torunlar GMYO
|3,30
|3,34
|-1,20
|TAV Havalimanları
|22,58
|22,82
|-1,05
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,99
|-1,01
|Parsan
|27,78
|28,06
|-1,00
|Enka İnşaat
|9,25
|9,34
|-0,96
|Vestel
|31,58
|31,88
|-0,94
|Anadolu Efes
|21,90
|22,08
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,22
|1,23
|-0,81
|Konya Çimento
|895,00
|902,20
|-0,80
|Akbank
|5,10
|5,14
|-0,78
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi