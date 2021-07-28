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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

28.07.2021 18:58
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları21,9222,88-4,20Zorlu Enerji1,761,82-3,30Vestel...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları21,9222,88-4,20
Zorlu Enerji1,761,82-3,30
Vestel Beyaz Eşya45,6847,00-2,81
Selçuk Ecza Deposu8,258,45-2,37
Çemaş Döküm1,181,20-1,67
Gübre Fabrik.49,0449,80-1,53
Gözde Girişim5,235,31-1,51
Ülker Bisküvi19,7220,02-1,50
Sasa Polyester29,1029,54-1,49
Logo Yazılım36,8037,30-1,34
Torunlar GMYO3,303,34-1,20
TAV Havalimanları22,5822,82-1,05
İhlas Gayrimenkul0,980,99-1,01
Parsan27,7828,06-1,00
Enka İnşaat9,259,34-0,96
Vestel31,5831,88-0,94
Anadolu Efes21,9022,08-0,82
T.S.K.B.1,221,23-0,81
Konya Çimento895,00902,20-0,80
Akbank5,105,14-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Enerji, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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