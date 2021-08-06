Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hedef Girişim
|2,71
|2,84
|-4,58
|İş Fin.Kir.
|3,11
|3,24
|-4,01
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,36
|-3,68
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|31,02
|-2,64
|Torunlar GMYO
|3,49
|3,57
|-2,24
|Galatasaray Sportif
|3,72
|3,80
|-2,11
|MLP Sağlık
|24,40
|24,92
|-2,09
|İpek Doğal Enerji
|11,95
|12,20
|-2,05
|Koza Madencilik
|13,92
|14,18
|-1,83
|Ford Otosan
|177,30
|180,40
|-1,72
|Deva Holding
|25,86
|26,30
|-1,67
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,81
|-1,66
|Koza Altın
|107,70
|109,50
|-1,64
|Akbank
|5,43
|5,52
|-1,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|8,76
|-1,60
|İndeks Bilgisayar
|6,34
|6,44
|-1,55
|Logo Yazılım
|37,66
|38,24
|-1,52
|Net Holding
|3,93
|3,99
|-1,50
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,39
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|86,30
|87,50
|-1,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi