Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 33,82 31,94 5,89 Tofaş Oto Fabrikası 48,38 46,88 3,20 Tüpraş 106,70 103,60 2,99 Vestel Beyaz Eşya 49,16 48,00 2,42 Türk Telekom 7,34 7,17 2,37 Alarko GMYO 21,28 20,82 2,21 Parsan 27,98 27,38 2,19 Alarko Holding 9,18 8,99 2,11 Garanti Bankası 9,56 9,39 1,81 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 6,71 1,34 Aksa Enerji 14,89 14,74 1,02 Şekerbank 1,04 1,03 0,97 Şok Marketler Ticaret 12,35 12,25 0,82 Petkim 6,19 6,15 0,65 Emlak Konut GMYO 1,85 1,84 0,54 Migros Ticaret 33,28 33,12 0,48 Anadolu Efes 21,74 21,64 0,46 Yapı ve Kredi Bankası 2,48 2,47 0,40 Aksa 19,11 19,05 0,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi

Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı

En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor

Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin

İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı

Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı