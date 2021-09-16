Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|23,40
|24,50
|-4,49
|Koza Madencilik
|14,90
|15,60
|-4,49
|Koza Altın
|94,85
|98,75
|-3,95
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,44
|-3,47
|Global Yatırım Holding
|2,11
|2,18
|-3,21
|Alkim Kimya
|14,69
|15,16
|-3,10
|Erbosan
|119,70
|123,40
|-3,00
|İpek Doğal Enerji
|11,77
|12,11
|-2,81
|Logo Yazılım
|40,66
|41,80
|-2,73
|Vestel Beyaz Eşya
|49,08
|50,40
|-2,62
|Verusa Holding
|49,92
|51,25
|-2,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|6,64
|-2,56
|Hektaş
|8,20
|8,41
|-2,50
|Çimsa
|26,08
|26,74
|-2,47
|Nuh Çimento
|33,20
|34,00
|-2,35
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,92
|-2,17
|Torunlar GMYO
|3,68
|3,76
|-2,13
|Türk Traktör
|156,90
|160,30
|-2,12
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,12
|48,10
|-2,04
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|8,92
|-2,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi