Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 23,40 24,50 -4,49 Koza Madencilik 14,90 15,60 -4,49 Koza Altın 94,85 98,75 -3,95 Odaş Elektrik 1,39 1,44 -3,47 Global Yatırım Holding 2,11 2,18 -3,21 Alkim Kimya 14,69 15,16 -3,10 Erbosan 119,70 123,40 -3,00 İpek Doğal Enerji 11,77 12,11 -2,81 Logo Yazılım 40,66 41,80 -2,73 Vestel Beyaz Eşya 49,08 50,40 -2,62 Verusa Holding 49,92 51,25 -2,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 6,64 -2,56 Hektaş 8,20 8,41 -2,50 Çimsa 26,08 26,74 -2,47 Nuh Çimento 33,20 34,00 -2,35 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,92 -2,17 Torunlar GMYO 3,68 3,76 -2,13 Türk Traktör 156,90 160,30 -2,12 Tofaş Oto Fabrikası 47,12 48,10 -2,04 Selçuk Ecza Deposu 8,74 8,92 -2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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