Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,59 2,48 4,44 Migros Ticaret 40,72 39,16 3,98 Borusan Mannesmann 13,43 12,95 3,71 Çimsa 12,49 12,08 3,39 Kardemir (D) 3,28 3,18 3,14 Alarko Holding 5,67 5,51 2,90 Anadolu Efes 20,70 20,12 2,88 Turkcell 15,10 14,69 2,79 Tofaş Oto Fabrikası 23,20 22,68 2,29 Netaş Telekomünikasyon 16,52 16,15 2,29 Kartonsan 677,10 662,00 2,28 Şok Marketler 12,35 12,09 2,15 Şişe Cam 6,69 6,55 2,14 Türk Hava Yolları 10,57 10,35 2,13 Bursa Çimento 5,80 5,68 2,11 Karel Elektronik 17,11 16,76 2,09 Ereğli Demir Çelik 9,24 9,06 1,99 Torunlar GMYO 3,65 3,58 1,96 Bizim Mağazaları 15,76 15,47 1,87 İş GMYO 1,72 1,69 1,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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