Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 8,04 7,31 9,99 Odaş Elektrik 3,27 3,02 8,28 Tümosan Motor ve Traktör 9,82 9,12 7,68 Netaş Telekomünikasyon 22,26 20,86 6,71 Ege Endüstri 752,00 731,50 2,80 Anadolu Efes 21,90 21,40 2,34 Net Holding 2,50 2,45 2,04 Zorlu Enerji 2,66 2,61 1,92 Kerevitaş Gıda 5,93 5,82 1,89 Deva Holding 19,33 18,99 1,79 Enerjisa Enerji 8,99 8,84 1,70 Aksa Enerji 6,73 6,62 1,66 Hektaş 12,68 12,49 1,52 Alcatel Lucent Teletaş 28,50 28,12 1,35 Ülker Bisküvi 23,84 23,54 1,27 Alarko Holding 5,99 5,92 1,18 Enka İnşaat 7,05 6,97 1,15 Anadolu Grubu Holding 20,00 19,78 1,11 Türkiye Sigorta 6,14 6,08 0,99 Kordsa Teknik Tekstil 12,08 11,98 0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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