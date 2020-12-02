Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|19,44
|17,68
|9,95
|Selçuk Ecza Deposu
|15,16
|13,79
|9,93
|Netaş Telekomünikasyon
|21,74
|20,10
|8,16
|Ege Endüstri
|1.752,60
|1.663,20
|5,38
|Türkiye Sigorta
|6,01
|5,78
|3,98
|Alarko Holding
|6,75
|6,50
|3,85
|Gözde Girişim
|7,06
|6,82
|3,52
|Otokar
|246,60
|238,50
|3,40
|Mavi Giyim
|49,00
|47,40
|3,38
|Coca Cola İçecek
|60,75
|58,80
|3,32
|Özak GMYO
|4,40
|4,27
|3,04
|Kartonsan
|2.919,00
|2.833,00
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,85
|10,55
|2,84
|Ereğli Demir Çelik
|11,60
|11,30
|2,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,82
|28,12
|2,49
|Ford Otosan
|117,50
|114,90
|2,26
|İndeks Bilgisayar
|16,47
|16,11
|2,23
|Kardemir (D)
|5,05
|4,94
|2,23
|Koza Madencilik
|13,22
|12,95
|2,08
|Alarko GMYO
|20,32
|19,92
|2,01
- Kaynak: AA
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