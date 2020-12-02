Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 19,44 17,68 9,95 Selçuk Ecza Deposu 15,16 13,79 9,93 Netaş Telekomünikasyon 21,74 20,10 8,16 Ege Endüstri 1.752,60 1.663,20 5,38 Türkiye Sigorta 6,01 5,78 3,98 Alarko Holding 6,75 6,50 3,85 Gözde Girişim 7,06 6,82 3,52 Otokar 246,60 238,50 3,40 Mavi Giyim 49,00 47,40 3,38 Coca Cola İçecek 60,75 58,80 3,32 Özak GMYO 4,40 4,27 3,04 Kartonsan 2.919,00 2.833,00 3,04 Tümosan Motor ve Traktör 10,85 10,55 2,84 Ereğli Demir Çelik 11,60 11,30 2,65 Alcatel Lucent Teletaş 28,82 28,12 2,49 Ford Otosan 117,50 114,90 2,26 İndeks Bilgisayar 16,47 16,11 2,23 Kardemir (D) 5,05 4,94 2,23 Koza Madencilik 13,22 12,95 2,08 Alarko GMYO 20,32 19,92 2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı 3 kat artırılacak

Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi

Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir

Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor

12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı

Temaslı olduğunu bildiği halde karantinayı ihlal eden kişiye para cezası kesildi

ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor