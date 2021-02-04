Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

04.02.2021 18:57
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş29,6226,949,95Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş29,6226,949,95
Kordsa Teknik Tekstil23,8822,207,57
Brisa26,9225,306,40
Ege Endüstri1.770,801.670,006,04
Verusa Holding62,0558,555,98
Aksa Enerji10,9510,385,49
Bizim Mağazaları16,4015,634,93
Anadolu Grubu Holding29,9028,564,69
Good-Year8,948,574,32
Pınar Süt27,1226,183,59
Doğuş Otomotiv36,3635,163,41
İskenderun Demir Çelik11,8411,453,41
Gözde Girişim7,287,063,12
Kartonsan78,1075,902,90
Ege Gübre223,40217,202,85
Vestel27,0226,282,82
Türk Telekom8,588,352,75
İş Fin.Kir.4,224,112,68
Anadolu Efes25,5424,882,65
Migros Ticaret46,6445,442,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kordsa, BRİSA, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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