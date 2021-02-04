Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|29,62
|26,94
|9,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,88
|22,20
|7,57
|Brisa
|26,92
|25,30
|6,40
|Ege Endüstri
|1.770,80
|1.670,00
|6,04
|Verusa Holding
|62,05
|58,55
|5,98
|Aksa Enerji
|10,95
|10,38
|5,49
|Bizim Mağazaları
|16,40
|15,63
|4,93
|Anadolu Grubu Holding
|29,90
|28,56
|4,69
|Good-Year
|8,94
|8,57
|4,32
|Pınar Süt
|27,12
|26,18
|3,59
|Doğuş Otomotiv
|36,36
|35,16
|3,41
|İskenderun Demir Çelik
|11,84
|11,45
|3,41
|Gözde Girişim
|7,28
|7,06
|3,12
|Kartonsan
|78,10
|75,90
|2,90
|Ege Gübre
|223,40
|217,20
|2,85
|Vestel
|27,02
|26,28
|2,82
|Türk Telekom
|8,58
|8,35
|2,75
|İş Fin.Kir.
|4,22
|4,11
|2,68
|Anadolu Efes
|25,54
|24,88
|2,65
|Migros Ticaret
|46,64
|45,44
|2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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