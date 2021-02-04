Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 29,62 26,94 9,95 Kordsa Teknik Tekstil 23,88 22,20 7,57 Brisa 26,92 25,30 6,40 Ege Endüstri 1.770,80 1.670,00 6,04 Verusa Holding 62,05 58,55 5,98 Aksa Enerji 10,95 10,38 5,49 Bizim Mağazaları 16,40 15,63 4,93 Anadolu Grubu Holding 29,90 28,56 4,69 Good-Year 8,94 8,57 4,32 Pınar Süt 27,12 26,18 3,59 Doğuş Otomotiv 36,36 35,16 3,41 İskenderun Demir Çelik 11,84 11,45 3,41 Gözde Girişim 7,28 7,06 3,12 Kartonsan 78,10 75,90 2,90 Ege Gübre 223,40 217,20 2,85 Vestel 27,02 26,28 2,82 Türk Telekom 8,58 8,35 2,75 İş Fin.Kir. 4,22 4,11 2,68 Anadolu Efes 25,54 24,88 2,65 Migros Ticaret 46,64 45,44 2,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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