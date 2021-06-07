Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 93,00 86,60 7,39 Esenboğa Elektrik 33,12 31,04 6,70 Coca Cola İçecek 82,70 79,00 4,68 İhlas Gayrimenkul 1,19 1,14 4,39 Koza Altın 125,30 120,80 3,73 İhlas Holding 0,63 0,61 3,28 Sabancı Holding 9,48 9,24 2,60 Otokar 310,00 302,20 2,58 ASELSAN 15,46 15,08 2,52 Garanti Bankası 8,29 8,10 2,35 Türk Telekom 7,24 7,08 2,26 Tekfen Holding 15,51 15,18 2,17 Anadolu Efes 23,30 22,82 2,10 GSD Holding 1,96 1,92 2,08 Akiş GMYO 1,96 1,92 2,08 Bursa Çimento 3,93 3,85 2,08 Halkbank 4,92 4,82 2,07 Emlak Konut GMYO 1,99 1,95 2,05 Parsan 29,86 29,26 2,05 İş Bankası (C) 5,28 5,18 1,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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