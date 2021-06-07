Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|93,00
|86,60
|7,39
|Esenboğa Elektrik
|33,12
|31,04
|6,70
|Coca Cola İçecek
|82,70
|79,00
|4,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|1,14
|4,39
|Koza Altın
|125,30
|120,80
|3,73
|İhlas Holding
|0,63
|0,61
|3,28
|Sabancı Holding
|9,48
|9,24
|2,60
|Otokar
|310,00
|302,20
|2,58
|ASELSAN
|15,46
|15,08
|2,52
|Garanti Bankası
|8,29
|8,10
|2,35
|Türk Telekom
|7,24
|7,08
|2,26
|Tekfen Holding
|15,51
|15,18
|2,17
|Anadolu Efes
|23,30
|22,82
|2,10
|GSD Holding
|1,96
|1,92
|2,08
|Akiş GMYO
|1,96
|1,92
|2,08
|Bursa Çimento
|3,93
|3,85
|2,08
|Halkbank
|4,92
|4,82
|2,07
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Parsan
|29,86
|29,26
|2,05
|İş Bankası (C)
|5,28
|5,18
|1,93
Kaynak: AA
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