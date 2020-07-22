Son dakika haberi! Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Son dakika haberi! Borsada endekslerin değişimi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 290.863 -0,12 BIST SINAİ 158.684 0,09 BIST GIDA, İÇECEK 165.591 0,78 BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Son dakika haberi! Borsada endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 290.863 -0,12
BIST SINAİ 158.684 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 165.591 0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 61.405 0,43
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 112.991 -0,79
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.467 -0,53
BIST TAŞ, TOPRAK 127.247 -1,11
BIST METAL ANA 255.294 0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 210.456 0,48
BIST MADENCİLİK 137.331 1,46
BIST HİZMETLER 105.563 -0,47
BIST ELEKTRİK 6.384 -0,51
BIST ULAŞTIRMA 137.680 -0,20
BIST TURİZM 20.230 -1,22
BIST TİCARET 338.413 -0,22
BIST İLETİŞİM 40.905 -1,24
BIST SPOR 59.357 7,32
BIST İNŞAAT 121.496 -0,81
BIST MALİ 126.032 0,05
BIST BANKA 127.152 0,16
BIST SİGORTA 518.650 -0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.029 0,54
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.660 -0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.219 1,86
BIST TEKNOLOJİ 164.080 3,33
BIST BİLİŞİM 55.831 1,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 88.239 0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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