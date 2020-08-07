Son dakika haberi... Borsada endekslerin değişimi
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.246 2,41 BIST SINAİ 1.481 3,17 BIST GIDA, İÇECEK 1.457 2,03 BIST TEKSTIL, DERİ 580 2,90 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.246
|2,41
|BIST SINAİ
|1.481
|3,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.457
|2,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|580
|2,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.080
|6,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.169
|3,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.131
|5,23
|BIST METAL ANA
|2.425
|2,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|1.995
|4,16
|BIST MADENCİLİK
|1.301
|-0,12
|BIST HİZMETLER
|948
|1,92
|BIST ELEKTRİK
|57
|4,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.262
|4,72
|BIST TURİZM
|176
|5,72
|BIST TİCARET
|2.958
|0,37
|BIST İLETİŞİM
|373
|1,99
|BIST SPOR
|555
|4,29
|BIST İNŞAAT
|1.202
|1,88
|BIST MALİ
|1.101
|2,03
|BIST BANKA
|1.072
|1,29
|BIST SİGORTA
|4.898
|2,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|864
|2,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|905
|2,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|501
|2,96
|BIST TEKNOLOJİ
|1.584
|7,94
|BIST BİLİŞİM
|506
|3,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.001
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 19:01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı "Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş UEFA'dan Galatasaray açıklaması: 2019-2020 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirdi Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı