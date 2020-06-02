Son dakika haberi: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Son dakika haberi: Borsada günlük işlemler (1)

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Son dakika haberi: Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,77 -3,08 102,69
Acıpayam Selüloz 9,63 -0,52 51,18
Adel Kalemcilik 13,62 9,93 -13,25
Adese Alışveriş Ticaret 1,68 6,33 17,62
Afyon Çimento 2,95 4,61 29,48
Ak Enerji 1,21 4,31 11,01
Akbank 5,78 -0,34 -28,73
Akçansa 9,65 9,91 -0,46
Akdenız Güvenlık Hız. 1,98 1,54 -6,16
Akfen GMYO 3,20 -0,93 -20,99
Akın Tekstil 14,68 1,52 6,45
Akiş GMYO 3,66 2,23 -9,41
Akmerkez GMYO 26,82 -2,69 19,71
Aksa 6,63 0,30 -5,33
Aksa Enerji 4,74 -1,46 24,74
Aksigorta 6,41 0,16 18,31
Aksu Enerji 9,97 2,15 -32,95
Alarko Carrıer 64,00 -1,01 6,67
Alarko GMYO 15,08 -0,26 -0,67
Alarko Holding 5,20 1,36 -12,61
Albaraka Türk 1,49 4,20 -2,61
Alcatel Lucent Teletaş 19,30 -0,92 60,30
Alkim Kağıt 9,82 -2,09 81,19
Alkim Kimya 12,15 -2,33 95,91
Altınyağ 1,27 9,48 209,76
Altınyunus Çeşme 26,10 3,74 161,26
Anadolu Cam 4,31 0,23 1,07
Anadolu Efes 18,52 -0,70 -19,76
Anadolu Grubu Holding 18,05 1,98 2,62
Anadolu Hayat Emek. 6,69 4,86 9,94
Anadolu Isuzu 11,61 -0,51 -4,60
Anadolu Sigorta 5,74 0,70 38,20
Anel Elektrik 3,90 0,26 21,50
Arçelik 16,39 0,74 -21,35
ARD Bilişim Teknolojileri 26,60 -4,66
Arena Bilgisayar 15,33 -0,97 110,43
Armada Bilgisayar 22,24 0,09 35,69
Arsan Tekstil 5,15 0,78 43,85
Artı Yatırım Holding 2,28 -1,30 181,48
Aselsan 32,62 2,26 55,78
Ata GMYO 3,44 -0,86 -24,06
Atakule GMYO 1,78 4,09 -7,29
Atlantis Yatırım Holding 1,53 0,00 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,56 -1,89 8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,16 0,00 -1,83
Avrasya GMYO 2,42 -0,82 60,26
Avrasya Petrol ve Tur. 2,01 0,50 10,44
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,00 -0,06 11,05
Avrupa Yatırım Holding 1,64 -2,38 6,49
Ayen Enerji 3,44 2,38 -0,86
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,14 2,61 43,38
Aygaz 11,15 0,45 -8,20
Bagfaş 17,69 -2,16 5,17
Bak Ambalaj 8,43 -0,94 14,69
Balatacılar Balatacılık 2,36 -4,07 90,32
Bantaş Ambalaj 3,27 0,31 29,76
Banvit 24,00 -4,91 29,24
Baştaş Başkent Çimento 3,61 -0,28 39,38
Batı Çimento 3,13 2,62 -5,44
Batısöke Çimento 1,31 1,55 0,00
Bera Holding 4,31 1,65 11,95
Berkosan Yalıtım 3,67 -0,81 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 2,44 2,86
Beyaz Filo 3,86 -1,03 22,15
Bilici Yatırım 7,66 -1,54 75,29
Bim Mağazalar 63,05 -1,48 36,44
Birko Mensucat 0,48 2,13 54,84
Birlik Mensucat 1,46 0,00 28,07
Bizim Mağazaları 15,20 6,07 36,08
Bomonti Elektrik 4,78 2,14 273,44
Borusan Mannesmann 10,41 -0,67 -9,08
Borusan Yat. Paz. 70,30 2,85 17,34
Bosch Fren Sistemleri 274,70 0,26 -4,54
Bossa 9,51 0,96 17,99
Brisa 10,95 -0,90 16,75
Burçelik 8,10 0,62 39,41
Burçelik Vana 17,19 0,76 77,03
Bursa Çimento 4,16 1,46 3,91
Carrefoursa 7,24 -1,09 53,72
Casa Emtia Petrol 23,40 9,96 149,20
Ceo Event Medya 3,58 -0,56 -2,25
Coca Cola İçecek 41,38 0,19 9,30
Cosmos Yat. Holding 2,91 1,75 42,65
Credıtwest Faktorıng 3,30 3,12 14,58
Çelebi 85,80 -2,61 -15,96
Çelik Halat 9,94 0,40 52,92
Çemaş Döküm 1,18 -1,67 -5,86
Çemtaş 7,90 4,64 -2,82
Çimbeton 67,05 -2,12 62,51
Çimentaş 27,60 2,22 84,00
Çimsa 9,35 8,85 2,97
Çuhadaroğlu Metal 3,27 0,93 2,51
Dagi Giyim 3,78 -1,05 51,20
Dagi Yatırım Holding 7,46 -0,27 230,09
Dardanel 11,90 8,18 213,98
Datagate Bilgisayar 8,83 -0,34 13,06
Demısaş Döküm 3,74 -0,53 7,47
Denge Holding 1,56 -1,27 13,87
Deniz GMYO 4,05 0,75 -19,80
Denizli Cam 7,60 1,20 -8,87
Derimod 6,86 0,44 -3,92
Derlüks Deri 4,29 -0,92 6,04
Desa Deri 4,73 0,00 4,19
Despec Bilgisayar 6,83 -2,01 61,08
Deva Holding 18,70 1,08 109,46
Diriteks Diriliş Tekstil 1,29 -2,27 65,38
Ditaş Doğan 17,36 2,30 82,45
DO-CO 375,40 -1,91 -33,44
Doğan Burda 12,75 -3,34 110,05
Doğan Holding 1,94 0,52 8,05
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 0,00 26,06
Doğusan 2,29 -0,87 10,10
Doğuş GMYO 5,47 -2,67 20,75
Doğuş Otomotiv 10,91 0,09 14,60
Döktaş Dökümcülük 26,98 9,94 -14,74
Duran Doğan Basım 16,60 0,61 18,23
Dyo Boya 5,90 9,87 20,41
Eczacıbaşı İlaç 5,63 -0,53 54,22
Eczacıbaşı Yatırım 12,25 -0,24 27,18
Edip Gayrimenkul 2,03 1,00 46,04
Ege Endüstri 571,00 -0,28 1,50
Ege Gübre 80,30 10,00 61,24
Ege Profil 15,30 1,73 27,82
Ege Seramik 4,70 0,00 26,68
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 9,47 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,84 9,09 115,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,57 9,62 185,00
Egeplast 17,50 0,00 40,00
Ekiz Kimya 6,57 -9,88 977,05
Emek Elektrik 2,25 7,14 41,51
Eminiş Ambalaj 4,07 10,00 167,76
Emlak Konut GMYO 1,71 6,21 17,12
Enerjisa Enerji 8,04 0,00 19,36
Enka İnşaat 5,52 0,18 -1,11
Erbosan 20,32 0,00 -18,65
Ereğli Demir Çelik 8,26 1,60 -8,63
Ersu Gıda 4,75 -3,65 129,47
Escort Teknoloji 3,82 -1,29 174,82
Etiler Gıda 3,32 9,93 35,51
Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 1,11 8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,45 -0,68 16,00
Euro Yat. Ort. 1,56 -0,64 32,20
Euro Yatırım Holding 1,57 -1,26 4,67
Fenerbahçe Futbol 13,10 4,80 -9,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,16 2,46 -8,97
F-M İzmit Piston 51,25 0,10 8,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 1,66 35,24
Ford Otosan 65,70 3,06 -0,63
Formet Çelik Kapı 4,59 -0,22 53,00
Frigo Pak Gıda 16,30 9,99 25,77
Galatasaray Sportif 3,37 1,20 66,01
Garanti Bankası 8,06 0,75 -27,65
Garanti Faktoring 4,86 -0,21 25,58
Garanti Yat. Ort. 1,73 -0,57 60,19
Gedik Y. Men. Değ. 9,15 -2,56 190,94
Gedik Yatırım Holding 22,36 -1,24 190,77
Gediz Ambalaj 9,47 1,18 40,09
Gentaş 2,28 -1,30 4,11
Gersan Elektrik 4,00 1,01 25,39
Global Men. Değ. 5,21 -3,52 177,13
Global Yat. Holding 3,73 1,36 -23,41
Good-Year 4,89 -1,01 20,74
Göltaş Çimento 16,36 2,63 -8,04
Gözde Girişim 4,29 -0,69 -16,54
GSD Denizcilik 4,68 9,86 82,81
GSD Holding 1,74 -1,14 16,78
Gübre Fabrik. 26,08 5,08 188,50
Güler Yat. Holding 9,06 -9,94 346,31
Güneş Sigorta 3,55 1,14 62,84
Halk GMYO 1,95 4,28 59,84
Halk Sigorta 3,97 0,25 100,51
Hatay Tekstil 9,75 0,72 41,92
Hedef Girişim 2,63 6,05 0,77
Hektaş 15,30 1,59 90,77
HUB Girişim 22,00 -0,27 134,33
Hürriyet Gzt. 1,69 1,81 48,25
ICBC Turkey Bank 4,70 0,64 -10,82
İdealist Danışmanlık 3,43 -2,00 3,31
İdealist GMYO 5,00 3,09 63,40
İhlas Ev Aletleri 1,75 -1,13 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,30 2,36 8,33
İhlas Gazetecilik 3,78 0,27 -44,49
İhlas Holding 0,70 0,00 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,15 0,88 12,75
İndeks Bilgisayar 11,06 -1,16 14,02
Info Yatırım 7,09 -0,56 -20,34
İntema 9,84 -1,40 6,26
İpek Doğal Enerji 15,02 3,59 94,56
İskenderun Demir Çelik 7,00 -1,13 -12,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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