Son dakika haberi: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 327.754 -0,13 BIST ANKARA 189.451 -1,18 BIST ANTALYA 103.207 1,18 BIST BALIKESİR 121.598 -0,05 BIST BURSA 203.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|327.754
|-0,13
|BIST ANKARA
|189.451
|-1,18
|BIST ANTALYA
|103.207
|1,18
|BIST BALIKESİR
|121.598
|-0,05
|BIST BURSA
|203.705
|2,20
|BIST DENIZLI
|203.943
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|112.246
|0,88
|BIST IZMIR
|218.628
|0,58
|BIST KAYSERI
|483.348
|0,44
|BIST KOCAELI
|216.555
|-0,22
|BIST KONYA
|101.013
|1,96
|BIST TEKIRDAĞ
|733.583
|5,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:43 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek