Son dakika haberi! Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

11.08.2022 16:39

Edinilen son dakika haberine göre Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Bursa'nın havasını böyle katlediyorlar Bursa'da boş araziye atılan araç lastikleri ateşe verildi.

Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'nın havasını böyle katlediyorlar

BURSA - Bursa'da boş araziye atılan araç lastikleri ateşe verildi. Hurdalık malzemelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Geriye şehrin hava kalitesini bozan hurda yığınları kaldı. Siyah dumanlar ise bir çok noktadan görüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş arsada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm hurdalığı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Hurdalık alandan çıkan dumanlar ise şehrin her yerinden gözüktü. Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar yeterince denetim yapılmadığı için, bu yangınların her hafta çıktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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