Son dakika haberi: Boşandığı eşiyle arkadaşını bıçakla öldüren sanık 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Konya'da, boşandığı eşiyle erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık emekli polis memuru Mehmet Güzel, 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Güzel ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Hediye İnanç'ın annesi Akile İnanç, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İnanç'ın avukatı Musa Doğan da sanık Güzel'in suçu planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini, bu nedenle "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

34 bıçak darbesine rağmen "öldürme kastım yoktu" savunması

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, Güzel'in, maktul Semi Oğuz Deniz'i 14, Hediye İnanç'ı 20 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan Güzel, "Eşimi ve yanındakini öldürme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Güzel'in, maktul Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz'e yönelik "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık hakkında "iyi hal" indirimi uygulamadı.

Olay

Konya'da polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde, 21 Aralık 2018'de Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatmış, Mehmet Güzel'i gözaltına almıştı.

Polis olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce malulen emekli edildiği öğrenilen Güzel'in ilk ifadesinde, "Boşandığım eşimin bir iş yerine girdiğini gördüm. Kepenkleri kapalı olan iş yerine ben de girdim. İçeride tartışmaya başladık. Semi Oğuz bana sandalye fırlattı. İkisini de bıçaklayıp kaçtım." dediği öğrenilmişti.

Tutuklanan Güzel hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.