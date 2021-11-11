Üye Girişi
Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti - Son Dakika

Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti

11.11.2021 20:18

Son dakika habere göre Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti Eski karısını sanayi sitesinde öldürdü, ardından sevgilisine itiraf edip "şaka yaptım" dedi Bursa'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kadın cinayet kurbanı oldu Bursa'da 2 yıl önce boşandığı kocası tarafından öldürülüp yol kenarına...

Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti

Eski karısını sanayi sitesinde öldürdü, ardından sevgilisine itiraf edip "şaka yaptım" dedi

Bursa'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kadın cinayet kurbanı oldu

BURSA - Bursa'da 2 yıl önce boşandığı kocası tarafından öldürülüp yol kenarına atılan kadının cesedi kayıp başvurusu yapıldıktan sonra bulundu.

Olay 2 Kasım'da merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi.

2015 yılında evlenen ve 2019 yılında aldatılma sebebiyle boşanan 26 yaşındaki Nurdan Budak ve 31 yaşındaki Kemal Bulut, 2 çocuğu için yeniden birleşme kararı aldı.

İddiaya göre, tekrar aldatıldığını öğrenen Kemal Bulut, Nurdan Budak'ı baba evine götürdü.

Ancak baba V.B., kızını kabul etmedi. Bunun üzerine gözü dönen Kemal Bulut, eski karısını çocukluk arkadaşı olan taksi şoförü K.A.'nın aracına bindirerek Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ne götürdü. Kısa süreli tartışmanın ardından 22 ayrı suç kaydı bulunan Kemal Bulut yanında bulundurduğu tabancayı Budak'ın başına dayayıp tetiği çekti.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası saklanmak için Balıkesir'in Gönen ilçesine kaplıcaya giden Kemal Bulut, kısa süre sonra Bursa'ya geri döndü. Kızlarından uzun süre haber alamayan aile ise polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Genç kadının görüştüğü iki erkek arkadaşıyla irtibata geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki kişiyle birlikte katil zanlısı Kemal Bulut ve sevgilisi S.T.'yi, taksi şoförü K.A. ve baba V.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan çapraz sorgu sonrası çelişkili ifadeler veren Kemal Bulut'un sarhoşken sevgilisi S.T.'ye olayı itiraf ettiği belirlendi. Bunun üzerine Bulut, "Karım beni ikinci kere aldattı, hem de birkaç kişiyle" diyerek cinayeti itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Kemal Bulut, öldürdüğü Nurdan Budak'ın atıldığı yeri gösterdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri olay yerinde yaptığı araştırma sonrası Nurdan Budak'ın cesedine ulaştı. Adli Tıp'ta yapılan incelemenin ardından Nurdan Budak'ın kafasına tek el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Nurdan Budak cinayetin zanlısı Kemal Bulut sevgilisi S.T. (27), taksici K.A. ve kızın babası V.B. gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti
Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti
Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti
Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti

Münir Karaloğlu, Hasanağa, Cinayet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atanamayan öğretmen Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi 21:14 Atanamayan öğretmen Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi Polis Özel Harekat timleri yapılan törenle Suriye'ye uğurlandı 20:48 Polis Özel Harekat timleri yapılan törenle Suriye'ye uğurlandı Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var 19:44 Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi 19:32 Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 15:41 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
21:16 Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü
21:03 Tüm zamanların en iyileri belirlendi! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri
20:53 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacağız
20:37 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
20:24 Galatasaray'da "Haklı galibiyet" krizi çözüme ulaştı! Burak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasını reddetti
20:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor
20:05 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı
19:47 Millilerin idmanında farklı görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sebebi anlaşıldı
19:44 Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var
19:41 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü         
21:17
Tüm zamanların en iyileri belirlendi! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri Tüm zamanların en iyileri belirlendi! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri         
21:03
Selfie çeken kadın uçuruma düştü! Yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı: 1'i asker 2 yaralı Selfie çeken kadın uçuruma düştü! Yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı: 1'i asker 2 yaralı         
20:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi         
19:35
Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap         
19:05
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 21:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement