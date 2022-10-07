Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

07.10.2022 15:10
Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Son dakika haber... Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi 29 yaşındaki Gülsüm Kuyar'ı görev yaptığı okulda öldüren Mehmet Kuyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi 29 yaşındaki Gülsüm Kuyar'ı görev yaptığı okulda öldüren Mehmet Kuyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kuyar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara kararların gereğinin yapıldığını belirtti, ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Mütalaada, olay tarihinde sanığın, eşinin görev yaptığı okula giderek kendisiyle tartıştığı belirtildi.

Hizmetli odasına giren Gülsüm Kuyar'ın peşinden içeri giren sanığın, zor kullanarak kadının telefon ve kredi kartını aldıktan sonra bıçakla saldırdığı ifade edilen mütalaada, "Sanık, 7'si tek başına öldürücü nitelikte toplam 9 bıçak darbesi vurmak suretiyle Gülsüm'ü öldürdükten sonra olay yerinden elinde poşetle kaçmıştır. Ayrıca maktulün kredi kartıyla aynı gün harcama yaptığı görülmüştür." bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda sanığın, "eşe karşı kasten öldürme", "yağma" ve "kredi kartının izinsiz kullanılması nedeniyle yarar sağlama" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yağmadan suç duyurusu

Mütalaaya karşı söz alan sanık Kuyar, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti. Baba Hüseyin Acar ise "Benim bir tane çocuğum vardı onu da elimden aldı, hak ettiği cezanın verilmesini istiyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kuyar hakkında ayrıca "silahlı yağma" suçundan başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika

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