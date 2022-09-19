Son dakika haberi... Boşanma davası açan eşi Dilek'i öldürmek için oğlunun doğum gününe çağırmış

MERSİN'de boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman (35) tarafından tabancayla öldürülen Dilek Karaman'ın (34), cinayetin işlendiği eve kocası tarafından, oğlunun doğum günü için çağrıldığı ortaya çıktı. Dilek Karaman'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel, müvekkilinin daha önce de tehditler aldığını ancak zarar vermesinden korktuğu için eşinden şikayetçi olmadığını kaydetti. Tucel, "Şüpheli, cinayeti daha önceden planlayarak gerçekleştirmiştir. Henüz anne bakımına muhtaç 4 yaşındaki oğlunu kullanıyor. Arabadan iner inmez direkt ateş ediyor" dedi.

Yenişehir ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, eşi Murat Karaman'dan boşanma davası açıp, ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava sürerken Murat Karaman, 9 Eylül'de Dilek Karaman'ı, oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek ve almak için Murat Karaman'ın Karacailyas'taki evine gitti. Bu sırada evinden aşağı inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip, araçtan inen Dilek Karaman'a 3 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Murat Karaman ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Dilek Karaman'ın ailesine teslim edilen cenazesi, Silifke ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Karaman da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.