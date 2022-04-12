Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI

12.04.2022 10:35

Son dakika gündem haberi... ADANA'da, boşanmak isteyen eşi Elif İyik'i (35), bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Murat İyik (36) tutuklandı.

ADANA'da, boşanmak isteyen eşi Elif İyik'i (35), bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Murat İyik (36) tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021'de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

'YETİŞİN? DİYE BAĞIRMIŞ

Olay günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin" diye bağırdı. Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İyik, hızla evden çıktı.

BEBEKLE BİRLİKTE YERE YIĞILMIŞ

Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali'yi bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı. Murat İyik kaçınca Feyyaz B., saldırından yara almadan kurtulan oğlunu kadının kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan İyik'in cenazesi, yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İyik, dün sabah emniyete giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İyik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Pişmanım' diyerek seslendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat İyik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI

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Uyuşturucu, Seyhan, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BOŞANMAK İSTEYEN ELİF'İ ÖLDÜREN EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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