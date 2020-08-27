Son dakika haberi... Bosna Kasabı Mladic'in temyiz davası sona erdi - Son Dakika

"Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladiç'in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davası, Hollanda'nın Lahey kentindeki BM Uluslararası Ceza Mahkemesinde sona erdi. Mahkemede Savcılık biriminden Laurel Baig, Mladic'i işaret ederek, "20. yüzyılın en iğrenç suçlarından mahkum edildi" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde eski Sırp komutan Ratko Mladiç'in hakkındaki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan aldığı cezaya karşı açılan temyiz davası sona erdi. Mladiç 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilirken, avukatları ise kararda bir dizi temel hatalar bulunduğunu öne sürerek temyize başvurmuştu. Önceki gün Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesinde başlayan temyiz duruşmasının son gününde Mladiç, 10 dakika süreyle savunmasını yaptı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 hakimden 3'ü video konferans yöntemiyle duruşmaya uzaktan katıldı.

Maldiç savunmasında, "Ben basit bir adamım, savaş sırasında birçok kez kaderin beni Batı mafyasına karşı ülkemi savunacak bir konuma soktuğunu söyledim. Kader beni, siz Batılı güçlerin harap ettiği ülkemi savunacak bir konuma getirdi. Ratko Mladiç savaşı başlatmadı veya saldırmak için plan yapmadı" ifadelerini kullandı. Mladic'in avukatları da katliam sırasında Mladiç'in kasabadan çok uzak bir bölgede olduğunu iddia etti.

"20. yüzyılın en iğrenç suçlarından" mahkum edildi"

Mahkemede Savcılık biriminden Laurel Baig ise Sırp komutan Mladiç'in "20. yüzyılın en iğrenç suçlarından" mahkum edildiğini ifade etti. Baig "Mladiç, Srebrenica operasyonunun başındaydı. Komutanlığı altındaki güçleri binlerce erkek ve çocuğu infaz etmek için kullandı" şeklinde konuştu. Baig, "Mladiç bu operasyonda kilit role sahipti. Sadece orada bulunmakla kalmadı, denetleme ve yönlendirme emirleri verdi. Aynı zamanda uluslararası toplumun bu katliamları durdurmasını engellemede kritik ve üst düzey bir rol oynadı" diye konuştu.

"Akla gelebilecek tek ceza müebbet hapis cezasıdır"

Savcı Barbara Goy ise Ratko Mladiç'i "uluslararası adaletle karşı karşıya kalan en kötü savaş suçlularından biri" olarak nitelendirerek acımasız eylemlerinin nesilleri etkileyeceğini ve ömür boyu hapis cezasının akla gelebilecek tek ceza olduğunu ifade etti. Goy, "Akla gelebilecek tek ceza müebbet hapis cezasıdır. Azami cezadan daha azı uygun değildir" dedi. Savcılar, eylemlerinin yol açtığı acıya işaret ederek Mladiç'in mahkumiyetinin onanması gerektiğini savundu.

BM Uluslararası Ceza Mahkemesi ise temyiz davası kararını ilerleyen dönemde açıklayacağını duyurdu.

Mladic, hakkındaki ömür boyu hapis cezası kararına 2017 yılında itiraz ederken, adil yargılanmadığını ve hükümde hatalar yapıldığını iddia etmişti.

Bosna Kasabı Mladiç, 1990'lardaki Bosna savaşı sırasında Bosnalı Müslümanların katledilmesinden sorumlu tutuluyor. Savcılar, 10 ayrı suçtan hüküm giyen Mladiç'in 1992 yılında Boşnaklara ve Hırvatlara yönelik soykırımdan da suçlu bulunması gerektiğini belirtiyor. 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşında 100 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - LAHEY