Son dakika haberi | "Boşnak gaziler" atalarının şehit düştüğü Çanakkale'de - Son Dakika
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Son dakika haberi | "Boşnak gaziler" atalarının şehit düştüğü Çanakkale'de

19.03.2022 11:16
Son dakika haberi | "Boşnak gaziler" atalarının şehit düştüğü Çanakkale'de

Son dakika haberleri: Sahip olduğu derin bilgi birikimi nedeniyle "Bilge Kral" olarak da anılan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in silah arkadaşı gaziler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü doyasıyla geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda duygusal anlar yaşadılar.

Sahip olduğu derin bilgi birikimi nedeniyle "Bilge Kral" olarak da anılan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in silah arkadaşı gaziler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü doyasıyla geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda duygusal anlar yaşadılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneğinin "Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen 51 Boşnak gazi, Gelibolu'yu ziyaret etti.

Boşnak gaziler, tarihi yarımadadaki Şehitler Abidesi'nin olduğu bölge ile şehitlikleri gezerek Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen ataları için dua etti.

Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz, AA muhabirine, Boşnak gazilerin 10 gün boyunca Türkiye'de ağırlanacağını söyledi.

Yavuz, Çanakkale Savaşı sırasında 15 bin 700 Boşnak gönüllünün asker olarak bölgeye geldiğini ve çok az sayıda askerin ülkesine dönebildiğini belirterek, "Yani Çanakkale'de Bosna şehitlerimiz bulunuyor. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in silah arkadaşları da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bizi yalnız bırakmadı." dedi.

Boşnak gazilerin Çanakkale'de duygulu anlar yaşadığını anlatan Yavuz, söz konusu proje için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"Her yıl buraya gelmek istiyoruz"

Bosna Hersek'te, 1992-1995 döneminde yaşanan savaşın gazilerinden Sahudin Kacar da Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Aliya İzetbegoviç'in silah arkadaşları olarak Boşnak şehitleri ziyaret etmekten çok onurlu ve gururluyuz. 18 Mart 1915'te bizim de atalarımız, dedelerimiz buradaydı. Gerçekten birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiler." diyen Kacar, onların anısına geldiklerini ifade etti.

Kacar, şöyle konuştu:

"Her yıl buraya gelmek istiyoruz. Birçok kez Türkiye'ye geldim ancak Çanakkale'ye ilk kez geliyorum ve çok duygulandım. Ayrıca Bosna gazileri olarak Uluslararası Balkan Kooperatifi ve Balkanlar'daki akademisyenlerle ortak çalışma sonucu Türkiye'de Uluslararası Balkan Barış Köyü yapılmasını istiyoruz. Bu konuda da Türkiye'den gerekli desteğin verilmesini istiyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlisi Elif Güneş ise milli manevi değerleri diri tutmak için bu tür projelere önem verdiklerini kaydederek, "Bosna'dan gelen gazilerimizi ağırlamaya çalıştık. Çanakkale Deniz Savaşı'nda Bosna'dan gönüllü birlikler de vardı. Dolayısıyla o şehitlerin torunlarını da ağırlamış olduk. Bizim için onur ve gurur verici. Kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

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Gelibolu Yarımadası, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Boşnak gaziler' atalarının şehit düştüğü Çanakkale'de - Son Dakika


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