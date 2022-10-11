Son dakika haberi | Bosnalı Hırvat lider Komsic, Yüksek Temsilci'nin "dayattığı" kararı mahkemeye taşıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bosnalı Hırvat lider Komsic, Yüksek Temsilci'nin "dayattığı" kararı mahkemeye taşıdı

11.10.2022 15:14
Son dakika haberi | Bosnalı Hırvat lider Komsic, Yüksek Temsilci'nin "dayattığı" kararı mahkemeye taşıdı

Son dakika haberler... Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in "Bonn yetkilerini" kullanarak dayattığı seçim yasasına ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in "Bonn yetkilerini" kullanarak dayattığı seçim yasasına ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Komsic, Schmidt'in, Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimlerin akşamında sandıkların kapanmasının ardından "işlevsellik paketi" adında "dayattığı" seçim yasasının anayasaya uygunluğunu değerlendirilmesine yönelik Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Schmidt'in aldığı kararların düzeltilmesi mümkün olmayacak zararlar doğurabileceğini söyleyen Komsic, mahkeme sonucu açıklayıncaya kadar söz konusu kararların askıya alınmasını talep ettiğini belirtti.

Schmidt'in kararının Hırvatların lehine olduğu belirtiliyor

Schmidt, sandıkların kapanmasının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, ülkede temmuzdan bu yana tartışmalara ve hatta siyasi krize neden olan seçim yasasını "işlevsellik" paketi adı altında "dayattığını" açıklamıştı.

"İşlevsellik paketi" olarak adlandırılan kararlar kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisindeki kurucu halkların (Boşnak, Hırvat, Sırp) delege sayısı 17'den 23'e çıkartılırken, Federasyon'daki 10 kantonda çoğunlukla Hırvatların yaşadığı bölgelerden temsil sayısı artmış olacak.

Halklar Meclisindeki sandalye sayısını 58'den 80'e çıkartan Schmidt'in bu kararının, ülkedeki Hırvat milliyetçisi parti olan Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) lehine olduğu ifade ediliyor.

HDZ'nin temsil hakkının güçlenmesinin önünü açan bu kararla gelecek dönemde Hırvatların birçok konuda söz sahibi olabileceği iddia ediliyor.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

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Kaynak: AA

Zeljko Komsic, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bosnalı Hırvat lider Komsic, Yüksek Temsilci'nin 'dayattığı' kararı mahkemeye taşıdı - Son Dakika

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