Son dakika haberi: Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Eski Siirt- Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren İdris Atunç (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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