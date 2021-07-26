Son dakika haberi: Botsvana, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için Mozambik'e asker gönderecek - Son Dakika

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Botsvana güçlerinin, iki ülke arasındaki iş birliğinin neticesi olarak Mozambik'e destek verdiği vurgulanırken açıklamada bölgeye kaç asker gönderileceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

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