Son dakika haberi: Boya fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D100 kara yolunun İstanbul- Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden 6 itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Yangın sırasında fabrikanın üretim bölümünde herhangi bir çalışan bulunmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:36 - Kaynak: AA
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